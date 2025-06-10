İrem Derici, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması öncesinde Coşkun Sabah’a yaptığı açıklamalar yüzünden özür diledi. Şarkıcı, "Benim denyoluklarım oluyor, özür dilerim" diyerek Sabah’a barış teklifinde bulundu. “Coşkun Abi benim büyüğüm, üstadımdan özür diliyorum” diyerek ilişkilerindeki yanlış anlaşılmayı düzeltti.

Hayaller Dua Lipa, hedefler Coşkun Sabah mı?

Daha önce, Galatasaray’ın Yenikapı’daki şampiyonluk kutlaması öncesinde Coşkun Sabah’a göndermelerde bulunan Derici, şunları söyledi: "Dua Lipa’nın kutlama için 3.5 milyon dolar istemesi üzerine şunu söyledim: 'Hayaller Dua Lipa, hedefler Coşkun Sabah mı?' Bunlar şaka yollu ifadelerdi. Coşkun Abi, o benim büyüğüm ve abimdir. Biraz alındı, o yüzden kendisinden özür diliyorum."

'Benim ağzımda ve kalbimde kötülük yok'

İrem Derici, "Benim denyoluklarım oluyor" diyerek, Coşkun Sabah’ın şarkısındaki "Aşığım sana doyamıyorum. Ne de güzelsin bakamıyorum" sözlerine de atıfta bulundu. Derici, "Hiçbir şarkı, Coşkun Sabah’ın 'Aşığım Sana' şarkısı gibi olamaz. Benim ağzımda ve kalbimde kötülük yok. Her şey şaka ve sevgiyle" şeklinde konuştu.

Şarkıcı ayrıca, selülitleri nedeniyle daha sakin yerlerde denize girmeyi tercih ettiğini de belirtti. Derici, organizasyona davet edilmediğini ve “Enteresan bir kadro var. Coşkun Sabah, kutlamada ‘Anılar’ mı söyleyecek?” şeklinde bir yorumda bulundu. Ayrıca, Dua Lipa'nın sahne alması için istenen 3.5 milyon dolar ücretine de değindi: "Ne yapacaktı? Az bile istemiş. Yurt dışındaki fiyatları ne sanıyorsunuz? Biz para istemeden sahneye çıkacaktık" dedi.