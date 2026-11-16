İcra ve iflas ilanlarındaki artış, satışa çıkarılan ürünlerin sektörel çeşitliliğini de genişletti. Binlerce çift ayakkabıdan altın takılara, ofis malzemelerinden marka haklarına kadar pek çok ürün icra yoluyla satışa sunuluyor.

Ancak son ilan, şimdiye kadar alışılmadık bir ürünün satışa çıkarılmasıyla dikkat çekti: Boğa penisi.

İstanbul Anadolu 13. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, toplam 10 ton boğa penisi açık artırmayla satışa çıkarıldı. İlanda ürünün adı, "Standart Bully Pizzle doğal kurutulmuş" olarak belirtildi.

HAMMADDELER DE İCRADAN SATILIYOR

İflasların farklı sektörlerdeki üreticilere yayılmasıyla birlikte şirketlerin yalnızca makine ve ekipmanları değil, üretimde kullandıkları hammaddeler de icra satışlarının konusu haline geldi.

10 TON BOĞA PENİSİNE 3,5 MİLYON TL DEĞER BİÇİLDİ

İcra ilanında yer alan bilgilere göre, 10 bin kilogram doğal kurutulmuş boğa penisinin muhammen bedeli 3 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

Ürün, uluslararası ticarette "Bully Stick" veya "Pizzle" adıyla da biliniyor.

BOĞA PENİSİ NE İÇİN KULLANILIYOR?

Doğal olarak kurutulmuş boğa penisi, özellikle evcil hayvan sektöründe köpekler için çiğneme ödülü ve doğal kemirme ürünü olarak kullanılıyor.

Haber Hürriyeti'nden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, köpeklerin çiğneme ihtiyacını karşılamak, oyalanmalarını sağlamak ve diş yüzeylerindeki birikintilerin mekanik olarak azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlanıyor.

Evcil hayvan ürünleri sektöründe işlenerek paketlenen bu ürünün, söz konusu icra dosyasında iflas eden bir köpek maması üreticisine ait hammadde olduğu ve borçlarına karşılık satışa çıkarıldığı değerlendiriliyor.

FIRIN VE FORKLİFT DE SATIŞTA

İcra ilanında boğa penisinin yanı sıra bir adet fırın ve bir adet forklift de satışa çıkarıldı.

Satışa konu malların toplam muhammen bedeli 5 milyon 723 bin TL olarak açıklandı.

İlana göre ilk artırma 10 Aralık 2026 tarihinde saat 10.14'te başlayacak, 17 Aralık 2026 tarihinde saat 10.14'te sona erecek.