Mustafa Sandal ile eski eşi Emina Jahovic arasında boşanma sonrası devam eden hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Taraflar arasında daha önce yapılan boşanma protokolündeki araç kiralama yükümlülüğüne ilişkin icra davasında mahkeme kararını açıkladı.

2018'DE ANLAŞMALI OLARAK YOLLARINI AYIRDILAR

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; 2018 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayıran Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında yapılan boşanma protokolünde, çocuklar ve Jahovic için ihtiyaç halinde araç kiralama masraflarının Sandal tarafından karşılanması maddesi yer alıyordu. Ancak söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmediği iddiası, tarafları yeniden karşı karşıya getirdi.

MUSTAFA SANDAL ARACI GEİ ALDI EMİNA İCRAYA VERDİ

Mustafa Sandal’ın tahsis ettiği aracın geri alınmasının ardından Emina Jahovic, eski eşini icraya verdi. Sandal’ın bu icra işlemine itiraz etmesi üzerine Jahovic, itirazın iptali talebiyle İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkemeye sunulan dilekçede Jahovic, boşanma protokolünde yer alan yükümlülüğün yerine getirilmediğini ve bu nedenle icra takibi başlatıldığını ifade etti.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada taraf avukatları hazır bulundu. Yapılan değerlendirmelerin ardından mahkeme, Emina Jahovic’i haklı bularak Mustafa Sandal’ın itirazını haksız buldu ve itirazın iptaline karar verdi.

Kararla birlikte Sandal’ın protokol kapsamındaki yükümlülük nedeniyle borçlu olduğu yönünde hüküm kurulmuş oldu. Taraflardan konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmedi.