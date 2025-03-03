CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, vatandaşın artan ekonomik zorluklar nedeniyle giderek daha fazla borçlandığını, icra dosyalarının rekor seviyelere ulaştığını ve bunun toplumsal yapıya zarar verdiğini vurgulayan bir açıklama yaptı. "Mutluluk, sadece evlilik teşvikiyle sağlanmaz; halkın refah seviyesini ve gelir dağılımını adaletli bir şekilde düzenlemek zorundasınız!" diyerek iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

BOŞANMA SAYILARI ARTIYOR, EVLİLİKLER AZALIYOR

Türkiye’de son yıllarda boşanma oranları hızla artarken evlilik oranlarının düşüş gösterdiğine dikkat çeken Gülcan Kış, "2024 yılında boşanan çift sayısı önceki yıla göre %8,1 artarak 187 bin 343’e yükseldi. Buna karşın, evlenen çift sayısı sadece %0,2 artarak 568 bin 395 oldu. Halk mutsuz, çünkü ekonomik koşullar evlilikleri sarsıyor" dedi.

"VATANDAŞIN BORCU 4.2 TRİLYONA DAYANDI"

Bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 14-21 Şubat haftasında 34,6 milyar lira azalarak 4 trilyon 127 milyar liraya geriledi. Ancak varlık yönetim şirketlerine devredilen batık borçlar ve TOKİ’ye olan taksitli borçlarla birlikte vatandaşın toplam borcu 4 trilyon 259 milyar liraya ulaştı.

Bankaların icra takibine aldığı bireysel kredi ve kredi kartı borçları ise 2025 yılının başından bu yana 28,3 milyar lira artarak 140 milyar liraya tırmandı. CHP’li Gülcan Kış, "Vatandaş borç içinde, kredi kartına mahkûm edilmiş durumda. Geçinemeyen, borcunu ödeyemeyen insanlardan huzurlu bir aile hayatı beklenemez!" diyerek iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

İCRA DAİRELERİNE 1.7 MİLYON YENİ DOSYA

Ekonomik darboğazın vatandaşın belini bükmeye devam ettiğini belirten CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, icra dairelerine gelen yeni dosya sayısındaki artışa da dikkat çekti. 2025’in ilk iki ayında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı %6,9 oranında artarak 1 milyon 743 bine ulaştı. Toplam derdest icra dosyası sayısı ise 22 milyon 605 bine yükseldi.

"Borç batağına sürüklenmiş vatandaş icralarla uğraşırken siz hala pembe tablolar çiziyorsunuz!" diyen Gülcan Kış, AKP iktidarının ekonomiyi yönetemediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler’in yayımladığı 2024 Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye, 143 ülke arasında 98. sırada yer aldı. Bu rapor, bireylerin yaşam memnuniyeti değerlendirmeleriyle birlikte kişi başına düşen milli gelir, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük ve yolsuzluk gibi kriterlere dayanıyor.

Raporu değerlendiren Gülcan Kış, "Vatandaş mutsuz, çünkü ekonomik kriz hayatın her alanını sarsıyor. Borç, icra, enflasyon, işsizlik; bütün bunlar halkın gündemi. Siz ise suni gündemlerle halkı oyalamaya çalışıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

TÜİK VE ENAG ARASINDA UÇURUM

ENAG’ın verilerine göre Şubat ayında enflasyon %3,37 artarken, yıllık enflasyon %79,51 olarak açıklandı. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yalnızca %2,27 arttı, yıllık enflasyon ise %39,05 olarak hesaplandı.

Bu rakamlara tepki gösteren Gülcan Kış, "TÜİK, yine halkın hissettiği gerçeği eğip bükmeye çalışıyor! Markete giden her vatandaşın yaşadığı gerçeklerle TÜİK’in rakamları uyuşmuyor. Halkın cebindeki yangını TÜİK’in çarpıtılmış verileriyle söndüremezsiniz!" diyerek kurumun güvenilirliğini sorguladı.

Gülcan Kış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik teşviki politikalarına da sert çıktı. "Herkesin özgürce evlenebilmesi, hayatını istediği gibi kurabilmesi gerekir. Ancak siz, vatandaşın düğün masraflarını karşılamaktan aciz olduğu bir ekonomi yarattınız. Sonra da sosyal yardım adı altında 3 kuruşluk destekle gençleri teşvik ettiğinizi iddia ediyorsunuz! Verdiğiniz destek, evlilik yolundaki ekonomik engelleri aşmaya yetmiyor, gençler borç batağında yuva kurmaya çalışıyor. Gerçek çözüm, adaletli bir gelir dağılımı ve sağlam bir ekonomi politikasıdır!" diyerek iktidarı uyardı.

Ekonomik krizle boğuşan vatandaşın, her geçen gün daha da zorlaşan şartlar nedeniyle evlilik ve aile yapısının tehdit altında olduğunu belirten Gülcan Kış, "Böyle giderse mutsuzluk daha da artacak, iktidar halkın gerçek sorunlarına kulak tıkamaktan vazgeçmelidir" dedi.