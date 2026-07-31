İstanbul Cumhuriyet Savcılığına başvuran M.B. isimli vatandaş, banka hesabını kullanması için bir arkadaşına verdiğini, ardından hesaba yüklü miktarda paraların giriş yaptığını fark ederek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin Fatih bölgesinde tespit ettiği bir eve düzenlediği baskında, aralarında çete lideri Uğur D. (48) ile yardımcıları A.G. ve M.G.'nin de yer aldığı 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

VURGUN PARALARINI DÖVİZ VE KRİPTOYA ÇEVİRMİŞLER

Emniyetteki sorgularda şebekenin işleyiş yöntemi gün yüzüne çıkarıldı. Şüphelilerin mağdurlardan gelen paraları bankamatiklerden çektikleri ve kuryeler aracılığıyla Fatih'teki bir iş yerine taşıdıkları tespit edildi. İçerisinde sadece para sayma makinesi bulunan bu adreste Orhan D. (47) isimli şüphelinin, teslim aldığı nakit paraları bir döviz bürosu yardımıyla kripto hesaplara aktardığı belirlendi.

GÜNLÜK 25 BİN DOLARLIK AKIŞ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma detaylarında Orhan D.’nin çete adına günlük ortalama 25 bin doları kripto paralara çevirdiği saptandı. İçlerinde bankamatikten para çekenlerin, kuryelerin ve parayı kriptoya aktaran isimlerin yer aldığı 7 şüphelinin Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi.