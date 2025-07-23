Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kendisine karşı dava açıp mahkemelere düşüren Yargıtay Onursal Üyesi, emekli Seyfettin Çilesiz’e 46 bin liralık icra takibi başlatmıştı. Çilesiz, bu parayı kızından borç alıp TÜİK’e ödedi. Ancak TÜİK şimdi de sosyal medyadan kendisini eleştiren Çilesiz hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

PRESTİJ KAYBETTİ

TÜİK, Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı 30 sayfalık tazminat davasında kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kendisine verilmiş olan görevleri titizlikle yerine getirdiğini savundu. Buna karşılık Çilesiz’in sosyal medya hesabından TÜİK ve başkanını hedef göstererek hakaret içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlar yaptığını ileri süren TÜİK, “Başkanlık makamı açıkça belirtilmek suretiyle ağır hakaret ve iftira içerikli paylaşımlarla doğrudan hedef gösterilmiş olup bu suretle kurumumuzun kişilik haklarına ağır ve haksız saldırılar gerçekleştirmiştir” dedi.

Çilesiz’in eleştiri sınırlarını aşarak TÜİK ve başkanına toplum nezdinde küçük düşürücü ithamlarda bulunduğunu savunan TÜİK, yapılan bu paylaşımlarla, kurum başkanının görevini kötüye kullandığı, kamuoyundan belge ve veri sakladığı yanılgısının oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürdü. TÜİK, Çilesiz’in paylaşımlarıyla TÜİK’in itibarının sarsıldığını, yaşadığı ulusal ve uluslararası prestij kaybının da bu paylaşımlardan kaynaklandığını savundu.

‘ÜSTÜ KAPALI TEHDİT EDİYOR’

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, “Emeklinin hakkını savunan emekli ceza hakimi davalarla, cezalarla susturulmak isteniyor” dedi. Çilesiz’in milyonlarca emeklinin sesi ve umudu olduğunu, paylaşımlarının suç olmadığını belirten Gündoğan, “TÜİK paylaşımların hakaret, iftira, suç uydurma gibi ağır ithamlar olduğunu iddia ederek Çilesiz’i ceza davası açmakla üstü kapalı tehdit etmektedir” diye konuştu. Gündoğan, TÜİK’e karşı zaten kamuoyunda güvensizlik oluştuğunu da belirtti.