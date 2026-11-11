Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kallenius, elektrikli otomobillere geçişin dünya genelinde farklı hızlarda ilerlediğini belirtti. Şirketin yaklaşık 150 farklı pazarda faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Kallenius, her ülkenin elektrikli araçlara aynı ölçüde hazır olmadığını ifade etti.

Kallenius, içten yanmalı motorların en az 10, muhtemelen 15 yıl daha kullanılmaya devam edeceğini söyledi. Mercedes-Benz'in de müşteri talebi bulunduğu sürece benzinli ve dizel motor seçeneklerini ürün gamında tutacağını açıkladı.

DİZEL MOTORLAR İÇİN TALEP DEVAM EDİYOR

Mercedes-Benz CEO'suna göre dizel motorlar özellikle hafif ticari araçlarda ve uzun mesafelerde kullanılan büyük binek otomobillerde önemini koruyor.

Kallenius, iş veya taşımacılık nedeniyle yılda 60 bin ila 70 bin kilometre yol yapan sürücülerin dizel motorları tercih etmeyi sürdürebileceğini belirtti. Şirket, bu müşteri grubunun ihtiyaçlarını karşılamak için dizel motor geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

V8 MOTORLAR DA EURO 7'YE HAZIRLANIYOR

Mercedes-Benz, yalnızca dört ve altı silindirli motorlarını değil, V8 motor ailesini de Euro 7 emisyon standartlarına uygun hale getirmek için güncelledi.

Bu yatırımların örneklerinden biri, yenilenen S 580 4MATIC modelinde kullanılan hafif hibrit destekli M177 Evo V8 motoru oldu. Aynı motor ailesinin farklı bir versiyonu Mercedes-AMG GLE 63 S ve GLS 63 modellerinde de kullanılıyor.

EURO 7 İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU

Avrupa Birliği'nin yeni emisyon standardı Euro 7 için de uygulama takvimi belirlendi. Binek otomobiller ve hafif ticari araçlarda düzenleme, 29 Kasım 2026'dan itibaren yeni araç tiplerini, 29 Kasım 2027'den itibaren ise tüm yeni araçları kapsayacak.

Bu tarihler içten yanmalı motorların tamamen yasaklanacağı anlamına gelmiyor. Yeni motorların daha sıkı emisyon şartlarını karşılaması gerekecek.