Mısır'da televizyon sunucusu Sarah Khalifa ve beraberindeki 11 kişi, geniş kapsamlı bir uyuşturucu çetesini finanse ve koordine etmek suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı. Davada 9 sanığa müebbet hapis verilirken, Khalifa'nın avukatı Mohamed El-Gendy karara itiraz edeceklerini ve dosyayı üst ceza mahkemesi ile Yargıtay'a taşıyacaklarını duyurdu.

Soruşturma, 2025 yılında narkotik polisinin yurt dışından kozmetik kutuları ve bagajlarda ülkeye sokulan ham maddelerle üretilen 750 kilogramı aşkın sentetik kannabinoid ele geçirmesiyle başladı.

Savcılık; Khalifa'nın operasyonu finanse ettiğini, örgütün yurt dışı ve yurt içi ayakları arasında köprü kurduğunu ve telefonunda WhatsApp mesajları ile el yazısı muhasebe notları bulunduğunu öne sürdü. Khalifa suçlamaları reddederken, aynı davada imalat süreçlerinde yer almakla suçlanan erkek kardeşi de idam cezası aldı.

Öte yandan Khalifa, aynı gün sonuçlanan farklı bir davada, şoförünün darp edilip çıplak görüntülerinin çekilmesi olayına karıştığı gerekçesiyle ayrıca 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ağır uyuşturucu suçlarında idam cezasını uygulamayı sürdüren Mısır'da, savunma tarafı idama konu olan sentetik maddelerin ülkedeki yasaklı uyuşturucu listesinde açıkça yer almadığını belirterek hukuki mücadeleyi sürdüreceğini bildirdi.