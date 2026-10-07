Elli yaşındaki Pike, kelepçeli şekilde yoğun bakımda tutuluyor. Avukatları Salı günü yaptığı açıklamada, Pike'ın bilincinin açıldığını ve konuşabildiğini belirtti.

Açıklamada, Pike'ın iyileşmesinin "tıbbi açıdan emsalsiz" olduğu ifade edildi. Avukatları, Pike'ın "en azından uzun bir iyileşme süreci beklediklerini" söyledi.

İLK İNFAZI DURDURULMUŞTU

Pike, 1995 yılında Colleen Slemmer cinayetiyle suçlanmış ve idam cezasına çarptırılmıştı.

İnfazdan sonra hayat belirtileri gösteren Pike, hastaneye kaldırıldı ve doktorlar yaklaşık bir hafta boyunca ciddi dozdaki pentobarbitali vücudundan atmaya çalıştı.

Pike'ın hayatta kalması halinde bile zihinsel yeterliliği konusunda endişeler vardı.

Tennessee Valisi Bill Lee, Pike'ın hayatta kalmasının ardından yılın geri kalanı için tüm idamları askıya aldırdı. Eyaletin cezaevleri direktörü de istifa etti.

Pike'ın infazı ilk olarak 30 Eylül Çarşamba günü erken saatlerde yapılacaktı ancak Altıncı Daire Temyiz Mahkemesi'nin yargıçları infazı durdurdu.

Tennessee Başsavcısı daha sonra Yüksek Mahkeme'den durdurma kararını kaldırmasını istedi ve infaz gerçekleştirildi.

Pike, 1996 yılında idam cezası aldığından beri infazını bekliyordu. Hukuk ekibi, Pike'ın taciz ve tecavüzlerle dolu bir çocukluk geçirdiğini ve ilk yargılamada etkin bir şekilde savunulmadığını öne sürmüştü.

Christa Pike, Tennessee'de 200 yılı aşkın süredir idam edilen ilk kadın olmuştu.