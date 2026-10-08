Yetkililerin hayatına son vermek için iki doz ölümcül enjeksiyon uygulamasına rağmen hayatta kalmayı başaran cinayet hükümlüsünün, ölümcül enjeksiyon yöntemiyle idam edilip sağ kurtulan ilk kişi olduğu belirtiliyor.

İLK SÖZLERİ "SEN KİMSİN" OLDU

Hastanede bilinci yerine gelen Pike’ın ilk sözleri "Neredeyim?" ve "Sen kimsin?" oldu. Hücre mahkûmunun avukatı Randy Spivey, müvekkilinin zihninin hâlâ oldukça bulanık olduğunu ancak devletin kendisini öldürmeye çalıştığının tamamen farkında olduğunu ifade etti.

Öfkeli ve kafası karışık bir halde uyanan Pike’ın, kurbanının ailesi ve savunma ekibi hakkında sorular sorduğu aktarıldı.

KOLLARINI HAREKET ETTİREMİYOR

İnfaz girişiminin ardından ağır sağlık sorunlarıyla mücadele eden mahkûmun iki kolunun da ciddi şekilde yandığı, ellerinde aşırı şişlik oluştuğu ve kollarını hareket ettiremediği bildirildi.

Geçirdiği kan pıhtısı ve zatürre nedeniyle yutkunma yetisini de kaybeden Pike, henüz beslenemezken hastane odasında kolları kelepçeli halde tutuluyor. Yetkililer, başlangıçta beyin ölümü gerçekleştiği düşünülen kadının nasıl hayatta kaldığına dair mantıklı bir açıklama getiremiyor.

OLAY TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR

Yaşanan skandalın ardından mahkeme, infaz girişimine dair tüm delillerin korunmasına karar verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan savunma avukatı Luke Ihnen ise eyalet yönetimini olayın üzerini kapatmaya çalışmakla suçladı.

İnfaz sürecinin şeffaflıktan uzak bir şekilde gizlilik perdesi arkasında yürütüldüğünü vurgulayan Ihnen, devletin yeni bir idam girişiminde bulunmayacağına dair garanti vermediğini, ancak mevcut sağlık durumuyla benzer bir infaz denenmesi halinde sonucun yine başarısızlıkla biteceğini savundu.