DEM Parti’de yeni bir yapılanma süreci başlatılıyor. Parti kaynaklarının verdiği bilgilere göre, özellikle teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın mesajları doğrultusunda partinin yeniden şekillendirilmesi hedefleniyor.

Halk TV'de yer alan iddiaya göre, Öcalan’ın “Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum” mesajı doğrultusunda partinin daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması gerektiği konuşuluyor.

Parti kaynakları, yeniden yapılanma sürecinde partinin adının ve logosunun değişebileceğini, yeni söylemler ve stratejilerle yoluna devam edeceklerini belirtiyor. Bu süreçte, yalnızca Kürt ve sol-sosyalist tabana değil, daha geniş bir seçmen kitlesine hitap edecek bir siyasi zemin oluşturulması hedefleniyor.

YAZ SONUNDA BELLİ OLACAK

Yaz sonuna kadar tamamlanması planlanan “yeniden inşa” süreci kapsamında, yeni kimliğin netleşmesinin ardından parti içi konferanslar, bileşen toplantıları ve İmralı ile temasların sürmesi bekleniyor. Sürecin sonunda yeni isim ve logonun belirleneceği bir kongre yapılacağı ifade ediliyor.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın bu kongre ve toplantılara nasıl dahil olacağı veya katkı sunup sunmayacağı ise henüz netleşmiş değil.