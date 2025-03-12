Karaman’da geçtiğimiz günlerde çok sayıda yurttaş içme sularında petrol koktuğu iddiasıyla şikayetlerini dile getirdi. Şikayetler üzerine Karaman İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti ve incelenmesi için sulardan numune aldı.

SUDA PETROL HİDROKARBONLARI BULUNDU

İl Sağlığı Müdürlüğü numune aldığı suyu Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderdi. Laboratuvarda yapılan incelemede suda “petrol hidrokarbonları” bulundu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Karaman İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerince, içme-kullanma sularının sağlığa uygun ve temiz olma durumları Karaman Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetlere istinaden Karaman Merkez İlçe şehir merkezine su sağlayan ana şebekeye bağlı depodan alınan ve Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’nda değerlendirilen numunenin, analiz sonuçlarında 'petrol hidrokarbonları' olarak bilinen bileşiklere rastlanılarak yönetmelikte belirtilen şartlara göre uygunsuz olduğu tespit edilmiştir. Vaziyet gerekli tedbirlerin derhal alınması için Karaman Belediyesine resmi yazı ile bildirilmiştir.” denildi.

SUYU İÇMEYİN UYARISI

Müdürlük açıklamasında ayrıca vatandaşlara suyu içme amaçlı kullanmamaları uyarısında da bulunularak, “Analiz sonuçları normale dönünceye kadar Karaman İli Merkez İlçe şebeke suyu sadece genel temizlik ve hijyen amacıyla kullanılabilecektir. Ancak, içme suyu, gıda hazırlığı (yemek, çay vb.) veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Her gün alınacak tekrar numuneleri, Ankara Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı’na gönderilecek; kapsamlı analiz süreçleri yakından takip edilecektir. Uygun sonuçlar elde edilinceye kadar su analiz çalışmalarına devam edilecek, kamuoyu analiz süreçleri ile ilgili bilgilendirilecektir” ifadelerine yer verildi.