Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Adaylığı için anketlerde adının geçmesi ve oy oranlarının yine liste başlarında yer alması için dikkat çeken bir nokta gündeme geldi. Sözcü Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine gelmesi konuşulan isimlerden biri olan Hakan Fidan'ın Saray'da rahatsızlık yarattığını söyledi.

SÖZCÜ TV'de Özlem Gürses ile Para Politika'da konuşan Erdal Sağlam, anketlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın isminin geçmesinin dikkat çektiğini aktardı.

Adaylık konusunda güçlü bir rakip olacağını vurgulayan Sağlam, Hakan Fidan için şunları söyledi;

"AKP içerisinde Hakan Fidan ile ilgili özellikle aile arasında rakip görme durumu var. Aile adaylığının konuşulmasına dahi tepkili. Erdoğan sonrasında aileden birinin yerine gelmesini de istiyor olabilirler. Hakan Fidan'ın adaylığı kesinleşirse aile içinde bölünmeler çok olur. AKP'nin Erdoğan sonrasında zayıflaması zaten bilinen bir şey. Erdoğan'ın oyu, AKP'den daha fazla. Yine de anketlerde Erdoğan'ın iktidarda olmasını istemeyenlerin oyu fazla görünüyor. "