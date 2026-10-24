Fon soruşturmasında dün birçok çarpıcı gelişme yaşandı. Soruşturmada 11 kişi tutuklandı, 4 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi, gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 99’a ulaşırken Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş dahil en az

45 şüpheli aranıyor.

Ayrıca fon soruşturmasında adı geçen ve istifa eden Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak gözaltına alındı.

'1 MİLYON DOLAR ELDEN PARA ALMIŞ' İDDİASI

Daha önce Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Çakmak bu soruşturmada 14 Ekim’de ilk kez ifade vermişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Çakmak 15 Ekim’de görevinden istifa etmişti. Çakmak’ın özel kalemi Fahri Uğur da 22 Ekim’de gözaltına alındı. Çakmak’a, Türkiye Sigorta’nın fon yatırımları karşılığında Tera’dan 1 milyon dolar elden para aldığı iddiasının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlamalar yöneltildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Yatırım, Tera Portföy ve Pusula Portföy’ün yönetiminde yer alan 48 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

GEÇEN HAFTA İSTİFA ETMİŞTİ

Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır."

DÜN ÖZEL KALEMİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dünkü operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Çakmak’ın özel kalemi Fahri Uğur’un da olduğu aktarılmıştı.