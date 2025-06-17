Sezon finaline damga vuran bölümde bıçaklanan Metehan karakterinin akıbeti bir süredir merak konusuydu. Seyircinin “öldü mü, kalacak mı?” sorularıyla tartıştığı bu gelişmenin ardından, karaktere hayat veren Rahimcan Kapkap’ın diziye veda edip etmeyeceği belirsizliğini koruyordu. Ancak bugün bu sorular netlik kazandı.

AYRILIK NETLEŞTİ

Genç oyuncu Rahimcan Kapkap, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor. Bu ayrılık, oyuncunun yeni bir dizi projesiyle anlaşmasıyla kesinleşti. Kapkap, Show TV'nin yeni sezonda büyük beklenti yaratan dizisi Veliaht’ta rol alacak. Yapımcılığını Faro Company’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturacağı dizi temmuz ayında sete çıkıyor.

“Veliaht”ın geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbetinin sezon finali kuşağında yayınlanan ilk tanıtımı büyük ilgi görmüştü. Tanıtımda yer alan yıldız oyuncu kadrosu dikkat çekerken, şimdi projeye Rahimcan Kapkap’ın da katılması heyecanı iyice artırdı.

YAHYA'NIN KARDEŞİ SELİM'İ CANLANDIRACAK

Kapkap, “Veliaht” dizisinde Selim karakterine hayat verecek. Hikâyede Yahya karakterinin (Erkan Kolçak Köstendil) kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizinin özgün senaryosu Tunahan Kurt’a ait. Kadroda ayrıca Ercan Kesal, Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Derya Karadaş, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan gibi önemli isimler yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti izleyicileri, Metehan karakterinin finalde bıçaklandığı sahneyle bir ayrılık olabileceğini öngörmüştü. Ancak final sonrası oyuncunun diziden ayrılmadığı, hatta yeni sezonda devam edeceği yönünde haberler çıkmıştı. Bu gelişmeler, izleyiciler arasında kafa karışıklığına neden olmuştu. Bugün açıklanan yeni proje sayesinde Rahimcan Kapkap’ın Kızılcık Şerbetine veda ettiği kesinleşmiş oldu.