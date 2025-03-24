Ali MACİT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “teröre yardım suçlaması” içeren “Kent Uzlaşısı” kapsamında ise adli kontrol şartı olmaksızın İmamoğlu’nun serbest bırakılmasına karar verdi. Kararın ardından İmamoğlu, Silivri Cezaevine gönderildi.

4 SEÇİM ZAFERİNİN ETKİSİ

Terörden ceza verilmemesi “CHP’ye kayyum” iddiasını hukuki zemin bakımından olanaksız kıldı. Gizli tanık ifadeleriyle tutuklamada, İmamoğlu’nun 4 seçim zaferine dikkat çekildi. “İlk genel seçimde kazanacağı ortaya çıkınca hukuk dışı yola sapıldı” denildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ EDECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklandığı belirtildi. İmamoğlu hakkında ‘’silahlı terör örgütüne yardım etme’’ suçundan ‘’kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada tutukluluk’’ talebi reddedildi. Başsavcılık, İmamoğlu için “terör” suçlamasında tutuklama talebine yönelik verilen ret kararına itiraz edileceğini duyurdu.

İmamoğlu hakimlik ifadesinde, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrar etti ve kendisine “bir kumpas ve pusu düzeni” kurulduğunu, iddiaların kendisi için çöp niteliği taşıdğını söyledi. İmamoğlu, “Bu tür çöp niteliğindeki insanlar beni ne sorgulayabilir, ne ifademi alabilir, ne de benimle ilgili fikir beyan edebilir” dedi. İmamoğlu şöyle devam etti:

VATANA İHANET

“Türk yargısına ve on binlerce namuslu yargıç, savcılara sesleniyorum ki bu tür meslek namusunu, meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin, şeref yoksunu bu insanlar ramazan ayında kul hakkının ötesine geçip milletimize ve vatana ihanet etmektedirler, dolayısıyla suç isnadının bende zerre kadar kıymeti yoktur, yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir.”

Bana suç örgütü suçlaması hazırlıyorlar

Tutuklama kararının ardından Ekrem İmamoğlu’nun 15 Mart günü Trabzon’da yaptığı konuşma yeniden hatırlandı. İmamoğlu şöyle demişti:

“Ekrem İmamoğlu’nu suçlayacaklar. Hem de suç örgütü suçlamasını bana hazırlıyorlarmış. Suç örgütü kurmak... Hepsi denetlenmiş belediye iş ve işlemleri, ihaleleri... Etrafımdaki insanları suçlu gösterecekler. Planları, hesapları bu. Kendi gazetelerine, kendi trollerine söyletiyorlar. Beni oyundan çıkaracaklar. Ellerinden geleni ardına koymayacaklarmış. Kirli işler yapıyorlar. Siyaseten beni yenemiyorlar. Benim başımı öne eğdiremiyorlar. Güya polisin eliyle benim başımı öne eğdireceklermiş. Aklı sıra polis kardeşlerimin elini kullanacaklar. Yani sözüm ona bizi milletin önünde güya küçük düşürecekler.

Kirli hesaplarla ülkeyi karıştırma peşindeler. Hayale sığmayacak şekilde yalan dolan projeleriyle, kafasında dönen stratejilerle beni saf dışı bırakmanın peşindeler. Hatta bunu mümkünse 23 Mart’tan önce yapmak istiyorlar. Dertleri ne, vatanı mı düşünüyorlar milleti mi düşünüyorlar. Dertleri koltuk koltuk... İşin içinde savcılık var mahkeme var diye kimse aldanmasın.”

Dimdik ayaktayım asla yenilmeyeceğim

Tutuklama kararı sonrası Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Korkunun ecele faydası yok” dedi. “Dimdik ayaktayım, asla yenilmeyeceğim” başlıklı açıklaması şöyle:

“Korkunun ecele faydası yok!

Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin.

Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!

Aziz Milletim;

Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin.

Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız.

Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır.

86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum.

Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim.

Her şey çok güzel olacak…”

HAK MÜCADELESİ GÜNÜ

İmamoğlu’nun hesabından bir tweet daha atıldı. “Sevgili vatandaşlarım” diye başlayan açıklama şöyle:

Türkiye bugün büyük bir ihanete uyandı. Yürütülen yargı süreci bir adli işlem değildir. Tam bir yargısız infazdır.

Milletimizi sorumluluk duygusu içinde hak mücadelesine davet ediyorum. Bu hak mücadelesi milletimizin ve evlatlarımızın geleceği meselesidir.

Türkiye’nin geleceği için bugün mutlaka oyunuzu kullanın. Sonra da İstanbul Saraçhane’de ve diğer illerimizde demokrasi meydanlarında buluşarak sesinizi yükseltin.

Milletin iradesini çalanlara karşı sorumluluk alma, hak mücadelesine katılma günüdür.

Hiç kimseyi arkada bırakmadan hep birlikte.