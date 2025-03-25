İmamoğlu, yöneltilen suçlamaların tümünün uydurma ve yalan olduğunu söyledi, gizli tanık dışında kanıt da gösterilemedi. Gerekçe gösterilen dosyadaki 6 ihale:

1- 2011’de (AKP dönemi) 10 yıllığına Kültür A.Ş.’den kiralanan 4 bin 600 bilboardın ihalesi yenilendi. Alan firma bilboardların ebatını büyütüp haksız kazanç sağladı.

2- 2011’de (AKP dönemi) 3 bin bilboard kiralayan firma 10 yıl sonra tekrar aldı. Bilboardları birleştirip giantboard yaptı. Fazla gelir sağladı. Belediye de pay almadı.

3- 100 üst geçitteki reklam panosu alanını kiralayan firma, indirimlerle 72 pano asması gerekirken 150 pano astı. Belediye engellemeyerek kamu zararına yol açtı.

Aynı firmaya birden fazla pano asılabilecek 95 üst geçit de kiralandı. Firma da bu alanlar bölüp

4- 172 panoluk yer açtı. Kamu zararı oluştu, haksız menfaat sağlandı.

5- İSPARK otoparklarındaki bilboardları kiralayan firma, bilboard yerine içinde 6 reklam dönem raket tipi pano astı. Çok kazanıp, belediyeye ilave ödeme yapmadı.

6- 2 bin adet raket, 400 adet de megalight tipi (yol kenarında araçla geçenlerin göreceği) reklam panosunu kiralayan firma hukuka aykırı kullandı. Belediye de görmedi.

15 metrekarelik hücrede

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile 51 kişi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü. İmamoğlu, 9 Nolu Cezaevi’ndeki ilk anlarında iki aydır tutuklu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la karşılaştı. O anları Özdağ sosyal medya hesabından paylaştı. Özdağ’ın paylaşımı şöyle, “İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ‘Düşman ceza hukuku’ uygulaması neticesinde tutuklanmıştır. Sayın İmamoğlu’nu benim 62 günden bu yana rehin tutulduğum Silivri-Marmara Ceza İnfaz Kurumu binasına getirdiklerini infaz memurlarından öğrendim. Avukat görüşmesine giderken Ekrem Bey ve 15 arkadaşının yerleştirileceği hücreler için çıkarılan yeni yatak ve nevresim takımlarını koridorlarda gördüm. Biraz önce de avukat kabininde karşılaştık. Kaymakamlıktan gelen tebligatları imzaladı. Selamlaştık. Morali iyi. Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan ile de karşılaştık. Onun da morali iyiydi.”

HÜCRE 15 METREKARE

İmamoğlu’nun kaldığı 9 Nolu Cezaevi’nde pek çok tanıdık sima da var. Bunlar, iş adamı Osman Kavala, Avukat Can Atalay, eski Esenyurt belediye başkanı Ahmet Özer, eski Beşiktaş belediye başkanı Rıza Akpolat ve menajer Ayşe Barım. Öte yandan hücreler 15 metrekare ve 5 adımlık bir avluya açılıyor. Avlunun üstü ise tel örgü ile kaplı.