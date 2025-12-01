Star TV’nin yeni sezon dizisi Çarpıntı, düşen reytingler ve yüksek maliyetler nedeniyle 13. bölümde final yapma kararı aldı. Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen dizi, son haftalarda ciddi izleyici kaybı yaşamıştı.
Başrollerini Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in paylaştığı Çarpıntı’nın akıbetini, 30 Kasım akşamı açıklanan reyting sonuçları belirledi. Birsen Altuntaş’ın paylaştığı verilere göre dizi;
Total kategorisinde 2.87 reytingle 10. sırada,
AB kategorisinde 1.61 reytingle 17. sırada,
ABC1 kategorisinde 2.36 reytingle 11. sırada yer aldı.
Bu sonuçların ardından Star TV yönetimi, diziyi 13. bölümde sonlandırma kararı aldı. Son haftalarda sette maliyetlerin yükseldiği ve bölümlerin yetiştirilmesinde sıkıntı yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti. Reytinglerdeki hızlı düşüşle birlikte kanalın projeye devam etmeme kararı netleşti.