Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP Trabzon İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, erken seçim olacağını ve bunun 2027 sonlarına doğru gerçekleşeceğini söyledi.

Uraloğlu, "Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O seçim 2027 veya 2028'de yapılacak ama muhtemelen 2027'de olacak, öyle düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı olacak" dedi.

Uraloğlu, "Geleceği yaşamak, ben geleceği şöyle yaşıyorum. Önümüzde bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. O Cumhurbaşkanlığı seçimi 2027, 2028... Ama muhtemelen 2027'de olacak, öyle düşünüyorum. Benim görevimden bağımsız, biz böyle o akşam Trabzon'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini takip ediyoruz, bir anda 2027'nin sonuna doğru geldik diyelim. Ben şunu görüyorum, Cumhurbaşkanımız açık ara tekrar Cumhurbaşkanı, bunu ben yaşıyorum, rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşma salonunda alkışlarla karşılandı.

ERDOĞAN 2028'DE YAPILACAK DEMİŞTİ

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 9 Temmuz’daki bir konuşmasında, CHP lideri Özgür Özel’e yönelik, "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 2028’de, Mahalli İdareler Seçimleri ise 2029’da yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.