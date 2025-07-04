Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla iddialaşarak köprüden Kızılırmak Nehri’ne atlayan Suriye uyruklu genç kayboldu.

Alınan bilgiye göre Kırıkkale'den Ankara'ya giden 4 arkadaş, Irmak Köyü'nün Virajlar mevkisindeki Kızılırmak köprüsü yakınında mola verdi. Daha sonra kendi aralarında iddiaya giren arkadaşlardan Suriye uyruklu 29 yaşındaki Ahmet Kanbur, Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan köprüden suya atladı. Yanında bulunan arkadaşı 16 yaşındaki S.C.Y. ise Kanbur’un köprü üzerinden Kızılırmak’a atladığı anı cep telefonu ile kaydetti. Suya atlayan Kanbur, bir süre sonra hareketsiz bir şekilde suyun yüzüne göründü ve nehirde sürüklenerek gözden kayboldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Bir süre Kanbur'u arayan ekipler, havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarına yarın sabah saatlerinde tekrar başlanılacağı öğrenildi.