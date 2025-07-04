30 Temmuz'da İTÜ Stadyumu'nda Türk hayranlarıyla buluşacak olan ABD'li oyuncu ve şarkıcı Justin Timberlake'e sahnede Sezen Aksu'nun konuk sanatçı olarak eşlik edeceği iddiaları sosyal medyada yayılmıştı.

Ayrıca buna ek olarak Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun da konsere misafir olarak katılacağı ileri sürülmüştü.

Ancak gerçek ortaya çıktı. İletişim şirketi yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada"Sezen Aksu'nun Justin Timberlake ile aynı sahneyi paylaşacağı ve Leonardo DiCaprio'nun misafir olarak konsere katılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.