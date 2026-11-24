Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte hanelerde ısıtma sistemleri yeniden devreye alındı. Gün boyu çalışan radyatörlerin enerji faturalarına yansıyan maliyetini azaltmak için kombi üzerinde yapılacak basit bir sıcaklık ayarının, konfordan ödün vermeden yüzde 10 ile 30 arasında enerji tasarrufu sağlayabileceği bildirildi.

İspanyol haber sitesinde yer alan bilgilere göre, kombilerin suyu gereğinden fazla ısıtması yüksek enerji tüketimine yol açıyor. Uzmanlar, cihazın verimliliğini artırmak ve tüketimi sınırlandırmak için kombinin kendi üzerindeki su sıcaklığı ayarının doğru yapılandırılması gerektiğine dikkat çekti.

ODA AYARI İLE SU SICAKLIĞI AYARI KARIŞTIRILMAMALI

Enerji tasarrufu sağlamak için öncelikle oda termostatı ile kombi üzerindeki su sıcaklığı ayarının birbirinden ayrılması gerekiyor. Oda termostatı yaşam alanlarındaki ortam sıcaklığını belirleyip ısıtmayı tetiklerken; kombi üzerindeki ayar, radyatörlere veya yerden ısıtma sistemine gönderilen suyun sıcaklığını düzenliyor.

Çoğu kombi modelinde bu iki işlev iki farklı simge ile ayrılıyor:

Radyatör simgesi: Kalorifer devresindeki suyun sıcaklığını kontrol ediyor.

Musluk simgesi: Sıcak kullanım suyunun derecesini belirliyor.

Enerji uzmanları, faturaları düşürmek için doğrudan radyatör simgesiyle gösterilen ısıtma devresi sıcaklığına odaklanılması ve bu değerin gereksiz yere yüksek tutulmaması gerektiğini belirtti.

YOĞUŞMALI KOMBİLERDE GERİ DÖNÜŞ SUYU ÖNEMLİ

Söz konusu sıcaklık optimizasyonu, özellikle yoğuşmalı kombi kullanılan konutlarda daha yüksek verim sağlıyor. Klasik modellerin aksine yoğuşmalı kombiler, baca gazındaki su buharını yoğuşturarak dışarı atılacak ısının bir kısmını geri kazanıyor ve sistemi destekliyor.

Bu mekanizmanın tam kapasite çalışabilmesi için tesisattan kombiye geri dönen suyun yeterince düşük sıcaklıkta olması gerekiyor. Düşük su sıcaklığı yoğuşma verimini artırırken, bu yöntemle sağlanan tasarruf oranının yüzde 10 ile 30 bandına ulaştığı ifade edildi.

İDEAL SICAKLIK DEĞERİ ORTAYA ÇIKTI

Kombi modeline göre çevirme düğmeleri veya dijital ekrandaki "+" ve "-" tuşları kullanılarak yapılan bu ayarda, evdeki ısıtma sisteminin türü belirleyici oluyor. Uzmanların önerdiği başlangıç değerleri şu şekilde sıralandı:

Klasik radyatörlü sistemler: 60 °C

Yerden ısıtma sistemleri: 35 °C – 40 °C

Ayar değişikliği yapılırken sıcaklığın tek seferde en alt seviyeye indirilmemesi, kademeli olarak düşürülerek odaların ısınma süresi ve ortam konforunun gözlemlenmesi tavsiye edildi.