Miss Turkey 2024'te İdil Bilgen (24) Türkiye'nin en güzel kızı olmuş, sosyal medyada büyük bir kesimden ise geçer not alamamıştı.

Bilgen, hakkında yapılan olumsuz yorumların ardından "Aslında Miss World yarışması çok donanımlı, eğitimli ve güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. İç beynin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi ve kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için... Güzellik bir bütündür" açıklamasını yapmıştı.

Ve tartışmalar uzun bir süre gündemde kalmıştı.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen geçen günlerde ise Miss World yarışmasında ülkemizi temsil etmek için Hindistan'a gitmişti.

Miss World'den yapılan açıklamada "72. Miss World yarışmasının çeyrek finalinde yer alan İdil Bilgen'i tebrik ediyoruz. Gerçek güzelliğin şefkat ve cesarette bulunduğunu kanıtladı" denildi.

Miss World 2025 finali, 31 Mayıs'ta Haydarabad'daki HITEX Sergi Merkezi'nde düzenlenecek.

"ESTETİK BASKISI ARTIK KALKMALI"

Ukrayna basınından Qirim Media'ya konuşan Bilgen, güzellik standartlarının genç kadınlar üzerindeki baskısını eleştirmişti:

"Güzelliğin hem kutlandığı hem de sorgulandığı küresel platformda yer alan bir kadın olarak önemli bir mesajı paylaşmanın sorumluluğunu hissediyorum. Ve bunu dinleyen kadınlara sesleniyorum. Dijital dünyanın yön verdiği çağda, genç kadınlar toplumsal baskılarla şekillenen güzellik standartlarına uyma konusunda ciddi bir baskı hissediyor. Ve öyle bir duruma gelmiş halde ki kendimiz olmanın o zarafetini unutmuş durumdayız."

"GERÇEK GÜZELLİK KENDİMİZİ SEVMEKTEN GELİR"

Miss Turkey yarışmasında birinciliği elde ettiği dönem kendisi de sosyal medyada kötü yorumlara maruz kalan Bilgen sözlerini şöyle sürdürdü:

"21. yüzyılda bireysellik bu kadar kutlanıyorken neden kendinizi bir imaja uydurmak için bu kadar istekliyiz? Benzersizliğin kutlandığı bir çağda yaşarken herkesle aynı olma yarışından bir adım geri çekilmelerini öneriyorum. Sağlık nedenleri ya da kişisel tercihler doğrultusunda yapılan tıbbi kozmetik işlemler çok ayrı bir konu ancak toplumsal baskılarla şekillendirilen, yönlendirilen estetik amaçlı görünüm değişikliklerinin artık sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Bence gerçek güzellik, kendimizi en otantik halimizde kucaklayıp kutlamaktan ve kendimizi öyle sevmekten gelir."