İdil Bilgen 72. Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için Hindistan'a gitti. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Bilgen önceki gün açılış töreninden paylaşım yaptı.

"TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK ÇOK ÖZELDİ"

Törenden birçok kare yayınlayan Bilgen, şu ifadeleri kullandı:

"Ve böylece, 72. Miss World bu geceki muhteşem açılış töreni ile resmen başladı!"

"Dünyanın dört bir yanından gelen inanılmaz ve başarılı kadınlarla çevrili, bayraklarımızı gururla dalgalandırdığımız, nezaket ve ortak bir amaçla birleştiğimiz ne unutulmaz bir etkinlik oldu!"

"Bu gece Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi. Sonsuza kadar hatırlayacağım bir anı! Dünyaya ve Türkiye'ye tüm sevgilerimi gönderiyorum Telangana, hayallerin taçlandığı yer."

DANSI DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada İdil Bilgen'in açılış töreninde sahnede Hint figürlerinden esinlenerek yaptığı dansı sosyal medyada gündem oldu.

Miss World 2025 finali, 31 Mayıs'ta Haydarabad'daki HITEX Sergi Merkezi'nde düzenlenecek.