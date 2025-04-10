Galatasaray, Süper Lig’in 31'inci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karşılaşma için Samsun'a hareket eden sarı-kırmızılıların kamp kadrosu netlik kazandı.

SAKATLIK ŞOKU

Sarı-kırmızlı takımın kamp kadrosunu açıklarken son idmanda yaşanan sakatlık nedeniyle bir isim daha kadrodan çıkarıldı. Galatasaray'ın yaptığı açıklamada Kaan Ayhan'ın son idmanda darbeye bağlı sakatllık yaşadığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde: "Milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert ile takımımızın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.