İstanbul ve Bursa arasında binlerce vatandaşın günlük ulaşımını sağlayan deniz otobüslerinden yolculara kötü haber geldi. Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), 8 Aralık Cuma gününe ait birçok seferini iptal ettiğini açıkladı.
BUDO'DAN 14 SEFERE İPTAL
BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün 07.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan toplam 14 deniz otobüsü seferi iptal edildi. İptal kararı alınan güzergahlar arasında İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) hatlarındaki karşılıklı seferler yer alıyor.
İDO SEFERLERİ DE DURDURULDU
Hava muhalefetinden etkilenen bir diğer kurum olan İDO'dan yapılan açıklamada da yolcu ve seyir güvenliği gerekçesiyle gün içindeki bazı kritik seferlerin yapılamayacağı bildirildi. İDO'nun iptal ettiğini duyurduğu seferler ve saatleri şu şekilde sıralandı:
- 12:00 Kadıköy - Bandırma
-
17:15 Kabataş - Bursa
-
18:00 Bursa - Kadıköy