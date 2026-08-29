Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmada, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında, eski Bakan adına tahsisli olduğu belirlenen bir aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

İdris Naim Şahin kimdir?

İdris Naim Şahin, 1 Haziran 1956'da Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şahin, yüksek lisansını Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) Kamu Yönetimi alanında tamamladı.

Kariyerine mülki idare amiri olarak başlayan Şahin; Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekâni, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Daha sonra İçişleri Bakanlığı bünyesinde Mülkiye Müfettişi ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yaptı.

Şahin'in kamu görevindeki kariyeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de devam etti. Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Şahin, belediyenin personel, hukuk, teftiş, kültür, sağlık, itfaiye, güvenlik, kontrol ve idari birimlerinin yönetiminde sorumluluk üstlendi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Siyasi kariyerine AKP'nin kurucu kadrosunda yer alarak başlayan Şahin, 22. ve 23. dönemlerde İstanbul milletvekili seçildi. 61. Hükümet döneminde İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen Şahin, 24 Ocak 2013'te gerçekleştirilen kabine değişikliğinin ardından görevini Muammer Güler'e devretti. 25 Aralık 2013'te ise AKP milletvekilliğinden istifa etti.

Şahin, sonraki yıllarda yerel siyasette de aktif oldu. 2019 yerel seçimleri öncesinde İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gündeme gelen Şahin, daha sonra Saadet Partisi'nin adayı olarak seçime katıldı. Seçimi yüzde 26,1 oyla ikinci sırada tamamlayan Şahin, yüzde 56,7 oy alan AKP adayı Hilmi Güler'in gerisinde kaldı.

Çeşitli dernek ve vakıflarda üyelik ve yöneticilik görevleri de üstlenen Şahin, İngilizce ve Arapça biliyor. Evli ve 6 çocuk babasıdır.