Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Petrol Piyasası Raporu'nda 2027 için küresel petrol arzında talebin üzerinde bir artış öngördü. Ajans, gelecek yıl arzın günlük yaklaşık 6,5 milyon varil artarak 108,1 milyon varile, talebin ise günlük yaklaşık 2 milyon varil artışla 104,3 milyon varile ulaşmasını bekliyor.

Rapora göre 2026'da küresel petrol arzının önceki yıla kıyasla günlük 4,7 milyon varil azalarak 101,6 milyon varile gerilemesi bekleniyor. Aynı dönemde talebin de günlük yaklaşık 2,7 milyon varil düşüşle 102,3 milyon varile inmesi öngörülüyor.

TOPARLANMA BEKLENTİSİ KIRILGAN

IEA, Orta Doğu'da enerji altyapısı ve deniz taşımacılığına yönelik saldırıların üretim ve ihracat açısından risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Ajansa göre bu riskler, 2027'ye ilişkin toparlanma beklentisinin kırılganlığını korumasına neden oluyor.

Küresel petrol arzı ekimde, Körfez ülkelerinin ihracatındaki artışın etkisiyle bir önceki aya göre günlük 2 milyon 300 bin varil yükselerek 105 milyon 360 bin varile çıktı.

Tanker saldırılarındaki artışa rağmen OPEC+ grubunun günlük petrol üretimi 2 milyon 390 bin varil artışla 44 milyon 60 bin varile ulaştı. Bu yükselişte Suudi Arabistan ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerindeki arzın toparlanması etkili oldu. Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının artması ve Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattından sevkiyatlarını artırması da bölgedeki arzı destekledi.

OPEC+ dışındaki üretim ise Brezilya'daki bakım çalışmaları ve ABD'de Isaias Kasırgası'nın etkisiyle günlük 90 bin varil azalarak 61 milyon 300 bin varile geriledi.

TALEPTE ARTIŞ MART CİVARINDA BEKLENİYOR

Ajans, petrol talebinin 2027'nin ilk aylarında daralmaya devam etmesini, mart civarında ise yeniden artışa geçmesini bekliyor.

Gelecek yılki talep artışının yaklaşık yüzde 80'inin, tedarik zincirlerinin normale dönmesiyle LPG, etan ve naftadan kaynaklanacağı tahmin ediliyor. Yüksek fiyatların elektrifikasyonu ve yakıt verimliliğini hızlandırması nedeniyle ulaşım yakıtlarına yönelik talep artışının ise sınırlı kalması bekleniyor.