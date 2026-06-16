İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında unutulan ve yasal bekleme süresi dolan binlerce eşya, İETT tarafından düzenlenen açık artırmayla satışa çıkarıldı. Otobüs, metrobüs, tramvay ve duraklarda unutulan, sahiplerine ulaşılamayan ya da teslim alınmayan toplam 7 bin 566 eşya için Karaköy Gar Binası'nda ihale gerçekleştirildi.

Cep telefonu, tablet, motosiklet kaskı, olta takımı, ütü, tencere ve çeşitli elektronik ürünlerin yer aldığı eşyalar arasında elektrikli ısıtıcı, el süpürgesi ve davul fırın gibi sıra dışı ürünler de dikkat çekti. Açık artırmada 21 farklı grupta satışa sunulan ürünlerden 7 bin 443'ü alıcı bulurken, satışlardan toplam 1 milyon 366 bin lira gelir elde edildi.

Yaklaşık 740 bin lira değer biçilen ve ayrı bir grup olarak ihaleye çıkarılan 123 cep telefonu ise teklif gelmemesi nedeniyle satılamadı.

İhaleyi yöneten İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Samet Şeker, “Bugün 2026 yılında, karşımıza çıkarılan ve satışı yapılabilecek durumda olan, bir yıl boyunca muhafaza edilen ve muhafaza süreci boyunca sahip çıkılan eşyaların satışını gerçekleştirdik. Farklı kategorilerde toplamda 7 bin 566 adet eşyamız vardı. 21 adet gruptan oluşan, telefondan kişisel bakım ve el aletlerine, motor, kask gibi el aletlerine kadar olan geniş bir yelpazede muhafaza ettiğimiz eşyaların İETT tarafından satışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Toplamda 20 adet grubun satışı gerçekleşti, 1 adet grubumuza teklif çıkmadı. Muhafaza edilen eşyalarla alakalı satışı yapıldıktan sonra isteklilere teslimi bugün içerisinde gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

İETT verilerine göre, 2025 yılı boyunca toplu taşıma araçlarında unutulan yaklaşık 120 bin eşyanın 40 bini sahiplerine ulaştırıldı. Son bir yılda yolcuların en sık unuttuğu eşyalar arasında İstanbulkart, cüzdan ve kimlik yer aldı. Paten, gitar, abajur, matkap, dron, olta ve saç düzleştiricisi ise en ilginç unutulan eşyalar arasında kayıtlara geçti.

Açık artırmaya farklı şehirlerden de katılım oldu. İhale için Ankara'dan gelen Meltem Şat, “Benim kendi adıma aldığım ürünler ev aletleri, olta takımları ve tuşlu telefon takımlarıydı. Tam miktarı bilmiyorum ama 70-80 bin civarı olması gerekiyor. Bir kısmı İstanbul'da bir kısmı Ankara'da satışa sunulacak. Ankara'dan özellikle bu ihale için geldik" ifadelerini kullandı.

İhalede telefon grubunu satın alan Metin Şat ise “Telefon grubunu ben aldım. Tabletler, gözlükler, kasklar bana kısmet oldu. Şükür güzel geçti. Hemen hemen hepsini ben topladım. Burada bu tür yerlerden aldığımız ürünleri Göktürk'te satışa sunuyoruz. Siz vatandaşlarımıza en uygun fiyata ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Kulaklık, laptop ve çeşitli elektronik ürünleri satın alan Kaan Erdoğan da “Bizim için güzel geçti beklediğimiz gibi geçti. İhalede kulaklıkları aldık, laptopları, el aletlerini, kişisel bakım aletlerini, onların alımını gerçekleştirdik. Benim en çok elektronik kulaklıklar fazla ilgimi çekti. Onun için biraz daha fazla gayret gösterdim" diye konuştu.