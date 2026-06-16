Karaköy’de bulunan İETT Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen açık artırmada, toplu ulaşım araçlarında unutulan, 1 yıl boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan ve bağışlanması uygun görülmeyen kullanılabilir durumdaki 7 bin 566 parça eşya satışa çıkarıldı.

21 KATEGORİDE BİNLERCE ÜRÜN ALICI BULDU

Bulunmuş Eşya Bürosu tarafından gerçekleştirilen ihale kapsamında; bilgisayar, tablet, cep telefonu, drone, ütü, scooter, kask, güneş gözlüğü ve çeşitli müzik aletleri olmak üzere çok sayıda ürün 21 farklı kategori altında değerlendirildi. Açık artırmada 20 grup satışa çıkarken, 7 bin 443 ürün toplam 1 milyon 366 bin liraya satıldı.

ELEKTRONİKTEN GÜNLÜK EŞYALARA GENİŞ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Satışı yapılan ürünler arasında 15 laptop 95 bin lira, 28 tablet 30 bin lira, 56 bilgisayar parçası 30 bin lira, 4 bin 388 kulaklık 171 bin lira, 32 ev aleti 36 bin lira ve 59 kişisel bakım ürünü 34 bin 500 lira yer aldı.

Ayrıca 13 müzik aleti 11 bin lira, 1193 güneş gözlüğü 235 bin lira, 20 hoparlör 11 bin lira, 63 telefon aksesuarı 1500 lira, 6 koli şarj cihazı ve kablo 32 bin lira, 545 kol saati 82 bin lira ve 43 valiz 16 bin liraya alıcı buldu. Bunun yanında 11 olta 7 bin lira, 18 motosiklet kaskı 40 bin lira, 271 el aleti 101 bin lira, 27 tuşlu cep telefonu 4 bin 500 lira ve 404 Android telefon ise 375 bin liraya satıldı.

İPHONE GRUBUNA TEKLİF GELMEDİ

740 bin lira başlangıç bedeliyle satışa sunulan 123 adet iPhone marka cep telefonu ise ihalede alıcı bulamadı.

DAVUL FIRIN DİKKAT ÇEKTİ

Açık artırmada en çok ilgi gören ürünlerden biri ise davul fırın oldu. Katılımcıların ilgisi bazı sıra dışı eşyalar üzerinde yoğunlaştı.

İETT’DEN AÇIKLAMA

İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü ve İhale Başkanı Samet Şeker, süreçle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Açık artırmada 21 kategoride toplamda 7 bin 566 eşyanın olduğunu aktaran Şeker, "Telefondan kişisel bakım aletlerine, motor kaskından müzik aletlerine kadar geniş bir yelpazede muhafaza ettiğimiz eşyaların satışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Toplamda 20 grubun satışı gerçekleşti, bir gruba ise teklif çıkmadı. Muhafaza edilen eşyalarla ilgili satışı yapıldıktan sonra isteklilere teslimini bugün gerçekleştireceğiz."

Satışı tamamlanan eşyaların sahiplerine teslim sürecinin de aynı gün içinde gerçekleştirileceği bildirildi.