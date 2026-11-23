İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde hizmet veren İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), filosuna dahil edeceği yeni otobüslerin rengini vatandaşların tercihine göre belirledi.
İETT, 19 Kasım'da sosyal medya platformu X üzerinden bir anket başlatarak yeni otobüslerin kırmızı renkte olup olmaması konusunda İstanbulluların görüşünü aldı. Anketin sonuçları bugün kurumun sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Açıklanan sonuçlara göre katılımcıların yüzde 74,18'i nostaljik kırmızı renkten yana oy kullandı. Bu tercihle birlikte kırmızı renk, yeni otobüslerin tasarımında yeniden kullanılacak.
İETT OTOBÜSLERİNİN RENKLERİ YILLAR İÇİNDE DEĞİŞTİ
16 Haziran 1939'da Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmelerinin millileştirilmesiyle kurulan İETT'nin kırmızı-beyaz renkli logosunda Türk bayrağından esinlenildi.
Kurumun otobüs filosunda ise yıllar boyunca farklı renk ve tasarımlar tercih edildi.
1965 yılında otobüslerin üst bölümü krem, alt bölümü kırmızı olarak tasarlandı. 1990'da turuncu-mavi renkler kullanılmaya başlanırken, 1996'da yeniden krem-bej üst ve kırmızı alt bölümden oluşan tasarıma geçildi.
2006 yılında filoya yeşil-beyaz ağırlıklı çevre dostu otobüsler dahil edildi. 2011'de Otobüs A.Ş. araçları erguvan, Özel Halk Otobüsleri ise turkuaz renkle hizmet vermeye başladı.
2012 yılında İETT'nin ana filosunda sarı-beyaz damalı tasarım tercih edildi. 2020 sonrasında ise otobüslerde tek tip sarı renk uygulamasına geçildi. Yeni kararla birlikte nostaljik kırmızı tasarım yeniden gündeme geldi.