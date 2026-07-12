İstanbul Fatih'te İETT otobüsüyle ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Fatih Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi'nin kesişim noktasında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38B hat numaralı Sultangazi-Vezneciler seferini gerçekleştiren İETT otobüsü, o esnada caddeye dönüş yapmakta olan bir ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın ardından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SAĞLIK PERSONELİ VE HASTA YARALANDI

Meydana gelen kazada, ambulansta görevli 3 sağlık personeli ile ambulanstaki hasta ve İETT otobüsünde seyahat eden 1 yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerine ulaşan diğer sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde yapıldı. İlk müdahalesi tamamlanan 5 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri ve ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.