Kaza, saat 07.20 sıralarında Göksu Mahallesi Kurabiye Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 34 NCV 021 plakalı İETT otobüsünü kullanan sürücü, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otobüs, savrularak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.