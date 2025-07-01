İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde İETT otobüsünde yolculuk yapan 2 kişi arasında kavga çıktı. Birbirlerine yumruklarla saldıran 2 kişi, şoförün otobüsü durdurmasıyla birlikte araçtan inerek kavga etmeye devam etti. Yaşananlar cep telefonu ile görüntülendi.
Alınan bilgiye göre Küçükçekmece'de seyir halinde olan bir İETT otobüsü içerisindeki 2 yolcu arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Şoförün aracı durdurması üzerine sokağa taşan kavgada, taraflar birbirlerinin kıyafetlerini yırttı. Yaşanan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.