İETT, filosuna kazandıracağı yeni nesil otobüslerin dış renk tasarımı için İstanbulluların görüşüne başvurdu. Başlatılan ankette, geçmişte İstanbul sokaklarıyla özdeşleşen nostaljik kırmızı rengin yeniden İETT otobüslerinde kullanılıp kullanılmaması soruluyor.
İstanbullular, “iett.istanbul” internet sitesi üzerinden ankete katılabilecek. Katılımcılar, yeni nesil otobüslerde nostaljik kırmızının kullanılmasına ilişkin soruya “Evet” veya “Hayır” seçeneklerinden birini işaretleyerek yanıt verebilecek.
Anket sonuçları, İETT'nin sosyal medya hesapları ve internet sitesinden paylaşılacak. Toplam katılımcı sayısının yanı sıra “Evet” ve “Hayır” seçeneklerinin aldığı oy oranları da açıklanacak.