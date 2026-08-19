İstanbul Büyükçekmece'de D-100 Karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde gerçekleşen kazada, Edirne istikametine seyreden 34 PHJ 494 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünü yitirdi.

Otomobil önce durakta yolcu indiren İETT otobüsüne, ardından başka bir araca çarptı. Çevredeki şahısların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan bir kişiyi bulunduğundan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, zincirleme kazada yaralanan toplam 3 kişinin olduğu belirlendi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.