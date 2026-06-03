Hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edilen Ümit Karan, ilk kez çıktığı duruşmada dikkat çeken savunmalarda bulundu. Cezaevinde zor günler geçirdiğini söyleyen eski futbolcu, mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Eski milli futbolcu Ümit Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Karan ile avukatları katıldı.

Hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edilen Karan, duruşmada yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmedi.

''AYLIK GELİRİM 700 BİN LİRA''

Mahkemede kimlik tespiti sırasında ekonomik durumuna ilişkin bilgi veren Ümit Karan, aylık gelirinin 700 bin lira olduğunu söyledi. Karan, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek davanın temelinde eski sevgilisiyle yaşadığı sorunların bulunduğunu iddia etti.

''İNTİKAM İÇİN BANA İFTİRA ATTI''

Savunmasında eski sevgilisi Şule Naz Öztürk'ü işaret eden Karan, şu ifadeleri kullandı:

“Burada olmamın tek sebebi eski sevgilim olan Şule Naz Öztürk'ün beyanlarıdır. Ayrıldıktan sonra sürekli yakın çevremi kullanarak bana ulaşmaya çalıştı. Kendisini her yerden engelledim. En son benden intikam almak için böyle bir iftira attı. Kendisiyle tanıştırdığım başka arkadaşlarıma da iftira attı. Uyuşturucu madde testi pozitif çıkmış, benimle 7 ay önce görüştüğünü söylemiş. Eğer öyle olsa testi pozitif çıkmazdı.”

''PSİKOLOJİK OLARAK ZORLANDIM''

Tutuklu bulunduğu süreçte sağlık sorunları yaşadığını da dile getiren Karan, cezaevinde beş kez hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yaşadığı sürecin kendisini yıprattığını ifade eden eski futbolcu, “Psikolojik olarak kötü günler geçirdim. Bir sonraki hayatımda daha dikkatli olacağım” dedi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Savunmaların ve tanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ümit Karan'ın yurt dışına çıkış yasağı uygulanması şartıyla tahliyesine hükmetti.