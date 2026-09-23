Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), finansal zorluklarla mücadele eden özel havayolu şirketi SpiceJet'in operasyonlarını ve mali durumunu incelemeye aldı.

Şirketin yaşadığı nakit sıkıntısı, uçuş programlarındaki aksamalar ve çalışan maaş ödemelerindeki gecikmeler, denetimlerin sıkılaştırılmasına neden oldu.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, 22 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, sivil havacılık otoritesinin şirketi yakından izlediğini ve önceliklerinin şirketin mali sorunlarının uçuş emniyetine yansımasını engellemek olduğunu belirtti.

Daha önce iflas başvurusu yapan şirketin iflas kararı ertelenmişti. Ağustos 2026’da Hindistan Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi, SpiceJet hakkındaki iflas başvurularına ilişkin kararını ertelemişti. Şirket, o günden bugüne toparlayamadı.

ÇALIŞANLAR MAAŞLARINI ALAMIYOR

Bakan Naidu, bakanlığın SpiceJet yönetimiyle iletişim halinde olduğunu ancak özel mülkiyete ait bir havayolunun ticari kararlarına doğrudan müdahale yetkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.

Hükümetin ana hedefinin uçuş güvenliğini temin etmek ve yolcuların aksaklıklardan olumsuz etkilenmesini önlemek olduğu vurgulandı. Finansal krizin etkileri şirketin pazar payına ve iç operasyonlarına da yansıyor.

Resmi verilere göre SpiceJet’in Hindistan iç hat pazarındaki payı Haziran 2026’da yüzde 1,9 seviyesindeyken Temmuz 2026'da yüzde 1,6’ya geriledi. Yaşanan finansal darboğazın şirketin operasyon kapasitesini doğrudan etkilediği ifade ediliyor.

Diğer yandan, şirket bünyesinde ciddi maaş gecikmeleri yaşandığı bildirildi. SpiceJet çalışanlarının yaklaşık 3,5 aylık birikmiş maaş ödemelerini beklediği kayıtlara geçerken, nakit akışındaki tıkanıklık şirketin en kritik sorunlarından biri olarak değerlendiriliyor.

ŞİRKET İÇİN TEK ÇARE KALDI

Mali yapıyı desteklemek amacıyla SpiceJet, Hindistan hükümetinin Acil Kredi Hattı Garanti Programı (ECLGS) kapsamında yaklaşık 1,5 milyar rupi (yaklaşık 15,7 milyon dolar) tutarında finansman sağladı.

Orta Doğu’daki çatışmaların havacılık sektörüne getirdiği ekonomik yükü hafifletmeyi amaçlayan bu destek programının yanı sıra Bakan Naidu, kalan finansman ihtiyacının karşılanması için bankalarla çalışmalar yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Daha önc Mahkeme, kararın erteleme gerekçesi olarak havayolunun başvuruda bulunan sekiz uçak kiralama şirketinden biriyle son dakikada uzlaşmaya varmasını gösterdi ve bu zamanlamanın karar sürecini aksattığı yönünde eleştiride bulundu.

SpiceJet, operasyonel kapasitesini yeniden güçlendirmek amacıyla 20 uçağı wet-lease yöntemiyle filosuna katmayı ve ekim ayı ortasına kadar operasyonlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Üst düzey yöneticilerin yeni fon kaynakları üzerinde çalıştığı ve ECLGS kapsamında 3,5 milyar rupilik ilave finansmanın serbest bırakılmasını beklediği aktarıldı.