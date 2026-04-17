Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde 12 yıldır hizmet veren Kate Weiser Chocolate, ekonomik baskılara daha fazla dayanamayarak faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Dallas merkezli butik çikolata üreticisi, mali kriz nedeniyle operasyonlarını kalıcı olarak durdurduğunu açıkladı.

MALİYET ARTIŞLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ETKİLEDİ

Markanın kurucusu Kate Weiser, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada iflas sürecine giden nedenleri paylaştı. Weiser; kira giderleri, paketleme maliyetleri ve genel işletme harcamalarındaki yükselişin şirketi finansal olarak çıkmaza soktuğunu belirtti. Ekonomik koşulların artık faaliyet yürütmeye izin vermediğini ifade eden Weiser, uzun süredir devam eden ayakta kalma çabalarının sonuçsuz kaldığını dile getirdi.

SATIŞLAR STOKLAR BİTENE KADAR SÜRECEK

Şirket, iflas kararı sonrası operasyonlarını kademeli olarak durduruyor. 15 Nisan itibarıyla çevrim içi sipariş alımını kapatan marka, fiziksel mağazalar için ise "stok odaklı" bir kapanış takvimi belirledi. Dallas’taki mağazalar, raflardaki son çikolatalar satılana kadar açık tutulacak; ürünlerin tükenmesiyle birlikte 12 yıllık ticari faaliyet tamamen sona erecek.

Kapanış sürecinde personelin durumuna dikkat çeken Weiser, önceliğinin çalışanların yeni iş imkanlarına kavuşması olduğunu vurguladı. 12 yıl boyunca markaya destek veren müşterilerine teşekkür eden işletme sahibi, mağazaların kapısına kilit vurulmadan önce son stokların eritileceğini bildirdi.