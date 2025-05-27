ABD’nin en tanınmış dondurma zincirlerinden Thrifty Ice Cream, sahibi Rite Aid'in iflas başvurusunun ardından zorlu bir sürece girdi. 500'den fazla dondurma tezgahı kapanıyor ve markanın geleceği belirsizliğini koruyor.

80 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

80 yıllık geçmişe sahip Thrifty Ice Cream, kare şeklindeki dondurma kapları ve yenilikçi tatlarıyla biliniyor. El yapımı üretimiyle nostaljik bir tat sunan marka, yıllar boyunca sadık bir müşteri kitlesi edindi. Ancak iflas eden ana firma Rite Aid'in kapanma kararı alması, Thrifty'nin bu geleneğini sürdürememe riskini doğurdu.

Markanın Rite Aid içindeki tezgahları farklı bir varlık olarak satılamadığından, bu lokasyonların çoğu tamamen kapanacak. Öte yandan Thrifty dondurmaları bazı süpermarketlerin dondurucu reyonlarında ve Rite Aid dışında faaliyet gösteren bağımsız tezgahlarda hâlâ bulunabiliyor.

Thrifty Ice Cream’in geleceği, olası bir yatırımcının markayı devralıp faaliyetlerini sürdürmesine bağlı. Aksi halde, efsaneleşmiş tatlarıyla tanınan bu ikonik dondurma zinciri, tarihe karışma tehlikesiyle karşı karşıya. Şirketin kaderi, iflas sürecindeki gelişmelere göre şekillenecek.