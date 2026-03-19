Almanya’nın önde gelen masif ahşap mobilya üreticilerinden Rodam, finansal zorluklar nedeniyle kendi kendini yönetme modeliyle iflas sürecine girdi. Münster Yerel Mahkemesi tarafından başlatılan süreç kapsamında şirketin faaliyetlerini sürdürmesi sağlanırken, eş zamanlı olarak kapsamlı bir yeniden yapılandırma planı devreye alındı.

SÜREÇ MAHKEME GÖZETİMİNDE İLERLİYOR

Münster Yerel Mahkemesi, sürecin sağlıklı ilerlemesi için çeşitli atamalar gerçekleştirdi. Ön inceleme kapsamında Dr. Frank Kreuznacht ve avukat Thore Voß genel temsilci olarak görevlendirilirken, geçici kayyum olarak Dr. Carsten M. Wirth atandı. Bu yapı, şirketin finansal ve operasyonel süreçlerinin denetim altında ilerlemesini amaçlıyor.

YENİDEN YAPILANMA PLANI DEVREDE

Rodam’ın yeniden yapılandırma süreci, şirketin genel müdürü Alexander Haas ile şirket sahibi Godehard Pöttker’in koordinasyonunda yürütülüyor.

Hazırlanan plan kapsamında finansal yapının güçlendirilmesi ve operasyonların sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Yönetim, krizin kontrol altına alınarak uzun vadeli bir büyüme stratejisine dönüştürülmesini amaçlıyor.

DİĞER ŞİRKETLER SÜREÇTEN ETKİLENMEDİ

Pöttker Grubu bünyesinde faaliyet gösteren diğer şirketlerin bu iflas sürecinden etkilenmediği açıklandı. Bu durum, grubun genel operasyonlarının korunması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ÇALIŞANLARIN HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINDI

Süreç kapsamında Rodam çalışanlarının maaşları üç ay boyunca iflas ödeneği kapsamında garanti altına alındı. Yetkililer, çalışanların yeniden yapılandırma sürecine aktif destek verdiğini ve operasyonların aksamadan devam ettiğini belirtti.

YÖNETİMDEN “FIRSAT” VURGUSU

Şirket sahibi Godehard Pöttker, finansal sorunların daha önce tespit edildiğini ve gerekli adımların atıldığını ifade etti. Genel müdür Alexander Haas ise iflas sürecinin şirket için bir yeniden doğuş fırsatı olabileceğini belirterek, Rodam’ın yüksek kaliteli masif ahşap mobilya üretiminde konumunu korumayı hedeflediğini vurguladı.

ALACAKLILAR KOMİTESİ SÜRECİ İZLİYOR

Mahkeme tarafından oluşturulan alacaklılar komitesi, yeniden yapılandırma sürecini yakından takip ediyor. Komitenin, şirketin geleceğine yönelik alınacak kararlarda önemli bir rol üstlendiği ve danışman ekiplerle birlikte sürece katkı sunduğu ifade ediliyor.

Rodam’ın kendi yönetiminde başlattığı iflas süreci, üretimi durdurmadan yürütülen nadir yeniden yapılandırma örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Mahkeme denetimi, çalışan maaşlarının güvence altına alınması ve kapsamlı yeniden yapılanma planı, şirketin krizi aşarak faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturma hedefini destekliyor. Sürecin önümüzdeki dönemde şirketin geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.