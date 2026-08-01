Bursa'da bir dönem yaşadığı mali kriz ve iflas süreciyle gündeme gelen Prusias Otel, yeniden satışa çıkarıldı. Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren otel, binası ve arsasıyla birlikte 70 milyon TL'lik fiyat etiketiyle yatırımcılarını bekliyor.

Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bulunan ve 2019 yılında kapılarını açan Prusias Otel, faaliyet gösterdiği dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2024 yılında iflas etmişti. İflas işlemleri kapsamında tesis, UYAP üzerinden satışa sunulmuş ve 31 milyon 470 bin TL muhammen bedelle alıcı aramıştı.

BU KEZ 70 MİLYON TL'DEN SATIŞA SUNULDU

Geçen sürenin ardından otel, bu kez serbest piyasa yöntemiyle yeniden satış listesine girdi. Sahibinden.com'da yayımlanan ilanda, otel binasının ve üzerinde bulunduğu taşınmazın tek paket halinde devredileceği belirtilirken, istenen satış bedeli 70 milyon TL olarak duyuruldu.