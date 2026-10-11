Türkiye'de uzun yıllar iç ve dış hatlarda yolcu taşımacılığı yapan Onur Air'in uçakları, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. 2020 yılında koronavirüs pandemisinin etkisiyle uçuşlarını durduran ve sonrasında yaşadığı mali sorunlar nedeniyle faaliyetlerine yeniden başlayamayan şirketin uçakları, aradan geçen yıllara rağmen havalimanında beklemeye devam ediyor. Görüntülerde bazı uçakların önemli parçalarının söküldüğü ve gövdelerinde hasarlar oluştuğu görüldü.

ONUR AIR UÇAKLARI YILLARDIR HAVALİMANINDA BEKLİYOR

Türkiye'nin özel havacılık sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren Onur Air, geçmişte hem yurt içinde hem de uluslararası birçok noktaya tarifeli ve charter seferler düzenledi. Şirketin operasyonlarını durdurmasının ardından filosundaki bazı uçaklar İstanbul Atatürk Havalimanı'nda park halinde kaldı. Uzun süredir kullanılmayan uçakların son görüntülerinde motorlarının söküldüğü, kokpit camlarının zarar gördüğü ve bazı kapılarının açık olduğu görüldü.

ONUR AIR NEDEN UÇUŞLARINI DURDURDU?

Onur Air'in faaliyetlerini durdurmasında 2020 yılında başlayan koronavirüs pandemisinin havacılık sektörüne etkileri önemli rol oynadı. Salgın döneminde uçuşlarını durduran şirket, takip eden süreçte yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle operasyonlarına yeniden başlayamadı. Özellikle 2021 yılından itibaren şirketin borçları ve icra süreçleri kamuoyuna yansıdı. Mali sorunların devam etmesiyle Onur Air'in ticari uçuş faaliyetleri sona erdi.

MİLYONLARCA LİRALIK UÇAKLARIN SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Atatürk Havalimanı'nda uzun süredir park halinde bulunan uçakların mevcut durumu, yıllar içerisinde yaşanan yıpranmayı ortaya koydu. Bazı uçakların motorlarının yerinde olmadığı, kokpit camlarının hasar gördüğü ve kapılarının açık kaldığı görüntülere yansıdı. Uçakların yeniden uçuşa elverişli hale getirilip getirilemeyeceğine ilişkin resmi bir teknik değerlendirme ise paylaşılmadı.

UÇAKLARIN AKIBETİ NE OLACAK?

Onur Air'e ait uçakların bundan sonraki süreçte nasıl değerlendirileceği henüz netlik kazanmadı. Uzun yıllardır Atatürk Havalimanı'nda bekleyen uçakların hurdaya ayrılması, parçalarının değerlendirilmesi veya başka bir amaçla kullanılması konusunda açıklanmış kesin bir karar bulunmuyor. Uçakların mevcut teknik durumları ve mülkiyetlerine ilişkin süreçler de gelecekteki kullanımları açısından belirleyici olacak.

TÜRK SİVİL HAVACILIĞININ BİR DÖNEMİ GERİDE KALDI

Bir dönem Türkiye'nin en büyük özel havayolu şirketleri arasında bulunan Onur Air, iç hatların yanı sıra çok sayıda uluslararası destinasyona uçuş gerçekleştiriyordu. Şirketin operasyonlarını durdurmasının ardından geride kalan uçakların Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri, Onur Air'in Türk sivil havacılığındaki geçmişini yeniden gündeme taşıdı. Yıllardır park halinde bulunan uçakların geleceğine ilişkin belirsizlik ise devam ediyor.