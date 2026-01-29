Ekonomik darboğazı aşamayan ve nakit akışı bozulan burger zinciri, yargıdan bir ay daha ek süre aldı. Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi, 18 şubesi ve 250 personeli bulunan şirketin ticari varlığını korumak amacıyla komiser heyetinin görevine devam etmesine ve sürecin genişletilmesine hükmetti. Karar doğrultusunda şirketin mal varlıklarının korunması ve alacaklıların icra takibi yapmasının engellenmesi bir ay daha yasal güvence altına alındı.

KRİTİK DURUŞMA ŞUBAT AYINDA YAPILACAK

Mahkeme, geçici mühlet kararını İcra İflas Kanunu uyarınca bir ay süreyle uzatırken, davanın kaderini belirleyecek ana duruşma tarihini 23 Şubat 2026 olarak ilan etti. Bu süreçte şirketin tüm mali tabloları, harcamaları ve gelir gider dengesi atanan komiser heyeti tarafından denetlenmeye devam edecek. Alacaklılara ise tanınan 7 günlük kesin süre içinde mahkemeye başvurarak konkordato talebinin reddini isteme ve mühlet verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle ileri sürme hakkı tanındı.

MALİYET BASKISI VE KİRA GİDERLERİ SÜRECİ TETİKLEDİ

Sektörde "Bİ YESEN anlarsın" sloganıyla yer edinen marka, her yıl 10 yeni şube açma hedefiyle giriştiği agresif büyüme hamlesinin ardından finansal sıkıntılarla karşılaştı. Artan kira giderleri, hammadde fiyatlarındaki kontrolsüz yükseliş ve genel operasyonel maliyetler, şirketin finansal yapısını geri dönülemez şekilde zorladı. Marmara Bölgesi odaklı şube ağı, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar ve azalan kar marjları nedeniyle nakit akışında tıkanma yaşayarak borçlarını ödeyemez hale geldi.

250 ÇALIŞAN VE 18 ŞUBENİN GELECEĞİ BELİRSİZ

2000'li yılların başından bu yana yerli sermaye ile faaliyet gösteren dev markanın konkordato süreci, bünyesinde çalışan 250 personelin istihdamını da doğrudan etkiliyor. Şirket yönetimi, mahkeme süreci tamamlanana kadar ticari faaliyetlerine devam ederek şubelerini açık tutmaya çalışacak.

Bu ek süre içerisinde şirketin sunacağı yeniden yapılanma planının mahkemece kabul edilmesi, borçların belirli bir takvime bağlanarak iflasın önlenmesini hedefliyor. Nihai karar, komiser raporlarının sunulacağı Şubat ayındaki oturumda netleşecek.