Dünyaca ünlü restoran zinciri Fat Brands’te finansal kriz derinleşirken, şirketin kurucusu ve CEO’su Andrew Wiederhorn’un yönetimdeki hakimiyeti sona erdi. Mahkeme belgelerine göre Wiederhorn, alacaklılarla varılan uzlaşma kapsamında hem CEO’luk hem de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden geçici olarak çekilmeyi kabul etti.

Şirketin yönetim kurulu büyük ölçüde dağılırken, Wiederhorn’un aile üyeleri de dahil olmak üzere özel komite dışındaki tüm isimler istifasını sundu. Alacaklıların, Twin Hospitality hisselerinin mahkeme onayı alınmadan satılması üzerine başlattığı hukuki süreç, yönetimin tamamen el değiştirmesiyle sonuçlandı.

YÖNETİM ÖZEL KOMİTEYE DEVREDİLDİ

Yeni dönemde Fat Brands’in kontrolü tamamen özel bir komitenin elinde olacak. Bu komite, şirketin operasyonlarını yönetecek ve en kısa sürede yeni bir CEO ataması gerçekleştirecek. Atanacak ismin, mevcut yeniden yapılandırma uzmanları arasından veya dışarıdan bir profesyonel olması bekleniyor.

Şirketin iflas başvurusu sırasında paylaşılan mali veriler, krizin boyutunu gözler önüne serdi. Sadece 2,1 milyon dolar nakit varlığı kalan şirket için alacaklılarla kritik bir anlaşma sağlandı. "Debtor-in-possession" (DIP) finansmanı adı verilen bu destekle, restoranların faaliyetlerini sürdürmesi ve varlıkların korunması hedefleniyor.

MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

Varılan uzlaşma kapsamında Andrew Wiederhorn’a 3 milyon doları peşin, 2 milyon doları taksitli olmak üzere toplam 5 milyon dolarlık bir ödeme yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca istifa eden yönetim kurulu üyelerinin mart ayı sonuna kadar tüm alacaklarını tahsil edeceği bildirildi.

Şirket yönetimi, nisan ayı itibarıyla resmi satış sürecini başlatmayı planlıyor. Fat Brands’ten yapılan açıklamada, franchise ortaklarına ve tedarikçilere operasyonların kesintisiz devam edeceği mesajı verilirken, nisan ayındaki satışın şirketin geleceğini netleştireceği vurgulandı.