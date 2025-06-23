Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, AVM sektörünün de yaşanan ekonomik süreçten büyük bir darbe almasına neden olurken, aralarında Ankara'nın ünlü alışveriş merkezlerinden Taurus Balgat AVM'nin de bulunduğu çok sayıda AVM geçtiğimiz yıl konkordato başvurusunda bulunmuştu.

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından geçtiğimiz yıl hakkında konkordato kararı verilen ve mali tablolarının incelenmesi üzerine konkordato komiser heyeti görevlendirilen dev AVM, kendisine verilen kesin mühlet süresi dolmadan konkordato sürecinden çıktı.



AVM ÜZERİNDEKİ TEDBİR KARARLARI KALDIRILDI



14 Ağustos 2025 tarihine kadar mühlet kararı olmasına karşın haziran ayında mahkemeye başvurarak konkordatodan çıkma kararını bildiren alışveriş merkezi, 3 Haziran itibarıyla konkordato sürecini sonlandırdı.

Mahkeme ayrıca AVM üzerindeki ihtiyati tedbir kararlarını da kaldırmış oldu. AVM yönetimi konkordatodan çıktıklarını Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bildirdi.