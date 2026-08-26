Konkordato talebinde bulunanların mahkeme veznesine yatırması gereken avans tutarları ve ödeme esasları yeniden belirlendi. Yeni tarifeye göre, alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri alınacak. Ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanacak ilanlar için en az 2 bin 600 TL tahsil edilecek.

Basın İlan Kurumu portalındaki ilanlar, 50 adet iadeli taahhütlü posta gönderimi ve bilirkişi giderleri de avans kapsamında yer alıyor. Konkordato komiseri için geçici mühlet dönemini kapsayan beş aylık ücret, aylık en az 3 bin 380 TL üzerinden hesaplanacak.

YETERSİZ KALAN AVANS TAMAMLANACAK

Diğer işlemler için 1.690 TL belirlenirken, iflasa tabi borçluların yatırması gereken iflas gideri 68 bin 900 TL olarak tespit edildi. Yargılama sırasında avansın yetersiz kalması halinde eksik tutar tamamlatılacak. Kullanılmayan bakiye ise kararın kesinleşmesinin ardından ilgililere iade edilecek.

Yeni düzenlemeyle 16 Ağustos 2025 tarihli önceki tarifeye son verildi. Konkordato başvurularında yeni avans tarifesi yürürlüğe girdi.