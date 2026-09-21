1975 yılında kurulan ve Yunanistan'dan Karadeniz'e kadar farklı güzergâhlarda sefer düzenleyen Kale Seyahat, konkordato sürecinde yeni bir aşamaya geçti.

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, aralarında Kale Seyahat'in de bulunduğu 6 şirket ve bir kişi hakkında daha önce verilen geçici konkordato mühletini bir yıllık kesin mühlete dönüştürdü.

Karar kapsamında Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Çelebiler Turizm Otomotiv ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Grandtur Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Kale Express Seyahat Limited Şirketi ve Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi yer aldı.

KONKORDATO DAVASININ DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Mahkeme, konkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşmasının 15 Aralık 2026 saat 15.50'de yapılacağını duyurdu. Şirketlerin konkordato sürecine ilişkin nihai değerlendirme, mahkemenin incelemeleri sonucunda yapılacak.