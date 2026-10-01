Avrupa ağır sanayisinin önemli merkezlerinden İtalya’daki Liberty Magona tesisinde krizle geçen yılların ardından yeni bir dönem başlıyor. Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, satın alma sürecine Avrupa Birliği rekabet otoritesinin onay vermesiyle birlikte, Trasteel yönetimi ile Fim, Fiom ve Uilm sendikaları arasında yürütülen kritik görüşmeler mutabakatla sonuçlandı. Varılan anlaşmaya göre, tesisteki tüm çalışanlar 1 Ekim itibarıyla Trasteel Magona Srl çatısı altına devredildi. Ancak bu büyük el değiştirmenin ardında, çözülmesi gereken kritik bir finansal ve hukuki düğüm bulunuyor.

HEDEF KAYBETTİKLERİ MÜŞTERİLERİ GERİ KAZANMAK

Trasteel’in tesisin başına geçmesiyle birlikte en önemli görevi üretimi ayağa kaldırmak ve fabrikanın zedelenen ticari itibarını toparlamak olacak. Galvanizli ve boyalı yassı çelik üretimiyle tanınan tarihi fabrikanın son yıllarda yaşadığı derin finansal sıkıntılar, pazar payının düşmesine ve müşteri ağının zayıflamasına neden olmuştu.

Yeni yönetimin masasında; kapasite kullanımını kademeli olarak artırmak, istihdamı korumak ve en önemlisi fabrikayı yeniden güçlü bir sipariş akışıyla buluşturmak yer alıyor.

SATIŞIN ARKASINDAKİ DÜĞÜM

Devir teslim süreci resmen başlasa da arka planda tamamlanması gereken prosedürler henüz bitmiş değil. Liberty Steel grubunun çöküşüne giden süreçte kilit rol oynayan finans devi Greensill’in geçmiş dosyaları, Magona işleminin de hukuki zeminini zorlaştırıyor.

Son aşamada gerekli olan resmi imzalardan birinin henüz tamamlanmadığı belirtilirken, çalışanların yeni şirkete geçişi sağlansa da nihai mülkiyet devri açısından hukuki süreçlerin devam ettiği aktarılıyor.

Piombino’daki sanayi havzası ve tedarik zinciri için hayati önem taşıyan tarihi tesisin, bu hamleyle küresel çelik pazarındaki eski günlerine dönüp dönemeyeceği ise önümüzdeki aylarda netleşecek