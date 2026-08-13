İngiltere caddelerinde yaşanan finansal darboğaz, sektörü derinden sarsmaya devam ediyor. Poundland ve River Island gibi dev isimlerin ardından, spor ve sokak modasının bilinen markalarından Hip de pazara veda eden zincirler kervanına katıldı. Perakende devi JD Sports çatısı altında faaliyet gösteren marka, Manchester ve Leeds'teki mağazalarını kapattıktan sonra dijital operasyonlarını da sonlandırma aşamasına geldi.

STOKLARI SIFIRLAMAK İÇİN FİYATLARI DÜŞÜRDÜLER

Şirket, piyasadan tamamen çekilmeden önce elindeki tüm ürünleri elden çıkarmak amacıyla internet sitesinde fiyat indirimlerine gitti. Dünyaca ünlü markaların yer aldığı kataloğunda fiyatlar yüzde 80 ila yüzde 90 oranında geriledi. Birçok mont, ayakkabı ve giyim ürünü maliyetinin çok altına listelenmeye başlandı.

24 MAĞAZA KAPANACAK

Bu veda kararı, ana şirket JD Sports’un içinde bulunduğu mali tablodan bağımsız değil. Şirket, İngiltere genelindeki organik satışlarında yüzde 3,9'a varan düşüşler yaşandığını duyurdu. Küresel jeopolitik gerilimlerin ve artan maliyet baskılarının altını çizen dev grup, strateji değişikliğine giderek 24 mağazasını daha kapatacağını ve sadece büyük merkezlere odaklanacağını bildirdi.

CADDE MAĞAZACILIĞI KAN KAYBEDİYOR

Fiziksel perakendenin hızla çöküşe geçmesi, İngiliz hükümetini de harekete geçirdi. Bölge politikacılarından Andy Burnham, ıssızlaşan caddeleri ve kapanan işletmeleri kurtarmak adına yeni tedbirler alınacağını açıkladı. Yıl başında yürürlüğe girmesi beklenen "Cadde Stratejisi" ile yerel ticareti ve geleneksel mağazacılığı koruyacak radikal adımların atılması planlanıyor.